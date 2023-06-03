После трагедии проверили более 4800 укрытий: проблемы почти с четвертью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. После трагедии с гибелью людей у укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 4800 бомбоубежищ. Закрытыми оказались 252, непригодными к использованию – 893. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Цитата
"Более 5300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти по состоянию на данный момент проверили более 4800 укрытий по государству. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893", - написал Клименко в Facebook.
По его словам, все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков.
Ревизии продолжаются.
Дополнение
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), оказавшихся на улице.
После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.