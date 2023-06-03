После трагедии проверили более 4800 укрытий: проблемы почти с четвертью

Цитата

"Более 5300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти по состоянию на данный момент проверили более 4800 укрытий по государству. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893", - написал Клименко в Facebook.

По его словам, все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков.

Ревизии продолжаются.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), оказавшихся на улице.

После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.