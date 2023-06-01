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Уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні

Уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Кабінет міністрів під час засідання ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві, щодо вільного доступу до них у будь-який час доби під час повітряної тривоги. Про це повідомив у Telegram Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Україна та світ відзначають День захисту дітей, зазначив Шмигаль. Вночі росіяни в Києві вбили 9-річну дівчинку та ще двох дорослих, написав прем'єр-міністр.

Цитата

"Велике горе. Щирі співчуття рідним та близьким! Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні Уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей", - йдеться в повідомленні.

Напрацюємо зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися.

Доповнення

Народний депутат Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook, коментуючи загибель людей у Києві під час нічної атаки рф, заявила, що деякі укриття у Києві закривали, оскільки "були негласні вказівки від КМДА".

Начальник КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію в Деснянському районі, заявив про "відповідальність влади на усіх рівнях”. Також дав низку доручень, зокрема, щодо цілодобової роботи укриттів у столиці.

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

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