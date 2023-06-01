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"Були негласні вказівки закрити укриття": депутатка Безугла про трагедію у Києві

"Були негласні вказівки закрити укриття": депутатка Безугла про трагедію у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Народний депутат Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook, коментуючи загибель людей у Києві під час нічної атаки рф, заявила, що деякі укриття у Києві закривали, оскільки "були негласні вказівки від КМДА", пише УНН.

Цитата

"Щодо трагічного випадку сьогодні – закрите укриття в Деснянському районі. Десь місяць тому були негласні вказівки від КМДА закрити укриття, щоб там не тинялися безхатченки і т.д. На Оболоні ми таку вказівку не виконали. Укриття відкрито. Додатково все перевіримо", – написала нардеп.

Доповнення

Також Безугла зазначила, що комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також комітет з питань екологічної політики та природокористування зберуться на засідання для розгляду проблем цивільного захисту громадян та дій місцевої влади.

Раніше

Начальник КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію в Деснянському районі, заявив про "відповідальність влади на усіх рівнях”. Також дав низку доручень, зокрема, щодо цілодобової роботи укриттів у столиці.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття в поліклініці. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей, які були на вулиці, Серед них 9 річна дівчинка. За словами мера Києва Віталія Кличка, правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.

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