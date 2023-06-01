"Были негласные указания закрыть укрытие": депутат Безуглая о трагедии в Киеве

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"Относительно трагического случая сегодня – закрытого укрытия в Деснянском районе. Где-то месяц назад были негласные указания от КГГА закрыть укрытия, чтобы там не слонялись бездомные и т.д. На Оболони мы такое указание не выполнили. Укрытие открыто. Дополнительно все проверим", – написала нардеп.

Дополнение

Также Безуглая отметила, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также комитет по вопросам экологической политики и природопользования соберутся на заседание для рассмотрения проблем гражданской защиты граждан и действий местной власти.

Ранее

Начальник КГГА Сергей Попко, комментируя трагедию в Деснянском районе, заявил об "ответственности власти на всех уровнях”. Также дал ряд поручений, в частности, по круглосуточной работе укрытий в столице.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в поликлинике. В результате падения обломков ракеты погибло трое людей, которые были на улице, среди них 9 летняя девочка. По словам мэра Киева Виталия Кличко, правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.