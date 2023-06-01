Трагедія із загиблими біля укриття у Києві: голова КМВА заявив про "відповідальність влади на усіх рівнях", дав низку доручень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Начальник КМВА Сергій Попко відреагував на трагедію із загиблими біля укриття під час нічної ракетної атаки російських військ на Київ, заявивши про "відповідальність влади на усіх рівнях", дав низку доручень, зокрема, щодо цілодобової роботи укриттів у столиці. Про це ідеться в оприлюдненій КМВА заяві, передає УНН.
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"Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу - це відповідальність влади на усіх рівнях - від керівника міста до голів району. Тому, ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідується СБУ, прокуратура та національна поліція", - зазначив Попко.
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Він нагадав, що "смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва". "Усі вони перебували як раз перед укриттям. Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані", - наголосив голова КМВА.
"Я, як начальник Київської міської військової адміністрації доручив, аби увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, національна поліція, представники муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства. Ми не повернемо життя загиблим, але ми можемо зараз зробити усе належне, аби такі трагедії більше не повторювалися", - вказав Попко.
Тому, з його слів, на його доручення "головам районних державних адміністрацій" буде доведено вказівки:
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- забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі;
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- попередити балансоутримувачів щодо особистої відповідальності за недопущення населення до укриттів цивільного захисту;
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- провести перевірки роботи даних об’єктів із залученням Головного управління Національної поліції в Києві, Головного управління ДСНС у Києві та КО «Муніципальна охорона»
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Нагадаємо
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.
Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.
Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття, вказував Кличко.