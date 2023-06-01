Трагедія із загиблими біля укриття у Києві: голова КМВА заявив про "відповідальність влади на усіх рівнях", дав низку доручень

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"Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу - це відповідальність влади на усіх рівнях - від керівника міста до голів району. Тому, ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово. Чому вона не була виконана у даному випадку – розслідується СБУ, прокуратура та національна поліція", - зазначив Попко.

Деталі

Він нагадав, що "смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва". "Усі вони перебували як раз перед укриттям. Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані", - наголосив голова КМВА.

"Я, як начальник Київської міської військової адміністрації доручив, аби увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, національна поліція, представники муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства. Ми не повернемо життя загиблим, але ми можемо зараз зробити усе належне, аби такі трагедії більше не повторювалися", - вказав Попко.

Тому, з його слів, на його доручення "головам районних державних адміністрацій" буде доведено вказівки:



забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі;



попередити балансоутримувачів щодо особистої відповідальності за недопущення населення до укриттів цивільного захисту;



провести перевірки роботи даних об’єктів із залученням Головного управління Національної поліції в Києві, Головного управління ДСНС у Києві та КО «Муніципальна охорона»



Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття, вказував Кличко.