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У прокуратурі прокоментували перебіг розслідування смертельного інциденту з закритим укриттям у Києві та закликали "не призначати винних"

У прокуратурі прокоментували перебіг розслідування смертельного інциденту з закритим укриттям у Києві та закликали "не призначати винних"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. У столичній прокуратурі закликали дочекатися результатів розслідування інциденту з закритим укриттям, що призвів до смерті людей від падіння уламків російської ракети. У коментарі УНН, речниця столичної прокуратури Надія Максимець наголосила, що розслідування буде об’єктивним і винні службові особи будуть притягнуті до відповідальності.

Цитата

"Наразі тривають першочергові слідчі дії, проводиться перевірка обставин, які призвели до трагедії. Поки жодну особу не затримано – але слідчі докладуть зусиль для того аби встановити відповідальних. Водночас для проведення об’єктивного розслідування, хочу звернутися, зокрема, до представників влади з проханням не призначати винних заздалегідь, а дочекатися результатів об’єктивного розслідування. Маніпулятивні заяви не сприяють проведенню розслідування та лише підбурюють суспільство", - заявила речниця.

Доповнення

Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ про затримання в рамках розслідування трагедії однієї особи, то Максимець уточнила, що охоронця медзакладу не затримано.

"Одну особу (охоронця медзакладу, який має візуальні ознаки алкогольного сп’яніння) доставлено до поліції для з’ясування обставин. Його діям буде надана правова оцінка, але спершу з’ясовуємо відповідальність з боку службових осіб медзакладу", - наголосила Максимець

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ вночі 1 першого червня в Деснянському районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. В результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці через закрите укриття.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

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