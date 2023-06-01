Закрите укриття в поліклініці у Києві: відкрито провадження та проводяться слідчі дії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці Деснянського району Києва. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, з посиланням на інформацію Деснянської окружної прокуратури Києва.
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"За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - повідомила Максимець.
За її словами, прямо зараз в приміщенні поліклініки проводяться невідкладні слідчі дії.
"Допитують персонал медзакладу для встановлення посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та утримання укриття та його відкриття під час оголошення повітряної тривоги", - розповіла Максимець.
Доповнення
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття. Рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.
У коментарі "Суспільному" один з жителів Києва заявив, що "була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все".
Нагадаємо
Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, серед них – дитина.