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Нічна ракетна атака рф на Київ: в поліції уточнили вік загиблої дитини  

Київ • УНН

 • 500637 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Національна поліція України уточнила вік загиблої дитини в Києві під час ворожого нічного ракетного удару. Дівчинці було 9 років, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі росія вбила 9-річну дівчинку (інформацію уточнено), її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 12 осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час чергової атаки росії у столиці було пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Окрім того, поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терориста.

Доповнення

Раніше Національна поліція України повідомляла, що через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ загинула 11-річна дівчинка.

Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про численні руйнування, зокрема у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах міста.

Раніше повідомлялося, про 10 травмованих у Деснянському районі.

Українські Національні Новини

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