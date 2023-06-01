Нічна ракетна атака рф на Київ: в поліції уточнили вік загиблої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Національна поліція України уточнила вік загиблої дитини в Києві під час ворожого нічного ракетного удару. Дівчинці було 9 років, передає УНН.
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"Сьогодні вночі росія вбила 9-річну дівчинку (інформацію уточнено), її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 12 осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час чергової атаки росії у столиці було пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
Окрім того, поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терориста.
Доповнення
Раніше Національна поліція України повідомляла, що через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ загинула 11-річна дівчинка.
Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про численні руйнування, зокрема у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах міста.
Раніше повідомлялося, про 10 травмованих у Деснянському районі.