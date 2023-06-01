Нічна ракетна атака рф на Київ: 12 поранених, троє загиблих, серед них - дитина

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"Сьогодні вночі росія вбила 11-річну дівчинку, її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 12 осіб отримали поранення. Під час чергової атаки росії у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі", - повідомили у поліції.

Поліцейські разом із іншими екстеними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терориста.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про численні руйнування, зокрема у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах міста.

Раніше повідомлялося про 10 травмованих у Деснянському районі.