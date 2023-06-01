У КМВА уточнили кількість жерств внаслідок нічної атаки на столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Київській міській військовій адміністрації уточнили кількість жерств внаслідок нічного обстрілу Києва, передає УНН.
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Так, серед постраждалих внаслідок атаки в Деснянському районі: загинуло 3 людини, з них 1 дитина (2012 року народження) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.
В Дніпровському районі столиці 2 особи були травмовані.
Всього у Києві: 3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про численні руйнування, зокрема у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах міста.