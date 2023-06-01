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19:26 • 40838 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101820 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105910 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106251 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100882 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92355 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109696 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131206 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170273 просмотра

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12 марта, 15:33 • 201459 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КГВА уточнили количество жертв в результате ночной атаки на столицу

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киевской городской военной администрации уточнили количество жертв в результате ночного обстрела Киева, передает УНН.

Детали

Так, среди пострадавших в результате атаки в Деснянском районе: погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2012 года рождения) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе столицы 2 человека были травмированы.

Всего в Киеве: 3 погибших человека, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

Напомним

В результате ночной атаки на столицу уже известно о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.

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