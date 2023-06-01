В КГВА уточнили количество жертв в результате ночной атаки на столицу

Детали

Так, среди пострадавших в результате атаки в Деснянском районе: погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2012 года рождения) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе столицы 2 человека были травмированы.

Всего в Киеве: 3 погибших человека, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

Напомним

В результате ночной атаки на столицу уже известно о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.