В КГВА уточнили количество жертв в результате ночной атаки на столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киевской городской военной администрации уточнили количество жертв в результате ночного обстрела Киева, передает УНН.
Детали
Так, среди пострадавших в результате атаки в Деснянском районе: погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2012 года рождения) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.
В Днепровском районе столицы 2 человека были травмированы.
Всего в Киеве: 3 погибших человека, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.
Напомним
В результате ночной атаки на столицу уже известно о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.