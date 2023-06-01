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Нічна атака на столицю: відомо про трьох загиблих та численні руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про трьох загиблих та численні руйнування. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Так, в Деснянському районі:

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей, віком від 5 до 6 років та від 12 до 13 років. Ще 7 людей госпіталізовано, та двом допомога надана на місці.

Пошкодження в районі:

  • житловий сектор будинок - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.
  • зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
  • уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
  • уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
  • внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі:

Відомо про 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Пошкодження в районі:

  • в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.
  • падіння уламків на адміністративну будівлю;
  • є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
  • зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі: 

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Пошкодження в районі: 

  • в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
  • пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
  • падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
  • зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

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