Нічна атака на столицю: відомо про трьох загиблих та численні руйнування

Деталі

Так, в Деснянському районі:

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей, віком від 5 до 6 років та від 12 до 13 років. Ще 7 людей госпіталізовано, та двом допомога надана на місці.

Пошкодження в районі:



житловий сектор будинок - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.



зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;



уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;



уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;



внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.



У Дніпровському районі:

Відомо про 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Пошкодження в районі:



в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.



падіння уламків на адміністративну будівлю;



є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;



зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.



У Дарницькому районі:

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Пошкодження в районі:



в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.



пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;



падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;



зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.



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