Нічна атака на столицю: відомо про трьох загиблих та численні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Внаслідок нічної атаки на столицю вже відомо про трьох загиблих та численні руйнування. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Так, в Деснянському районі:
Загинуло 3 особи, з них 2 дітей, віком від 5 до 6 років та від 12 до 13 років. Ще 7 людей госпіталізовано, та двом допомога надана на місці.
Пошкодження в районі:
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- житловий сектор будинок - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.
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- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
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- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
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- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
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- внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.
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У Дніпровському районі:
Відомо про 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.
Пошкодження в районі:
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- в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.
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- падіння уламків на адміністративну будівлю;
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- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
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- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
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У Дарницькому районі:
Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.
Пошкодження в районі:
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- в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
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- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
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- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
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- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.
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