Ночная атака на столицу: известно о трех погибших и многочисленных разрушениях

Детали

Так, в Деснянском районе:

Погибло 3 человека, из них 2 детей в возрасте от 5 до 6 лет и от 12 до 13 лет. Еще 7 человек госпитализированы, и двум помощь оказана на месте.

Повреждения в районе:



жилой сектор дом - выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.



зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;



обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;



обломками поврежден участковый пункт полиции;



в результате падения обломков на детский сад, взрывной волной вынесло окна.



В Днепровском районе:

Известно о 3 пострадавших, 2 из них госпитализированы.

Повреждения в районе:



в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.



падение обломков на административное здание;



есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;



зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, на зеленых зонах.



В Дарницком районе:

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Повреждения в районе:



в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.



поврежден трубопровод горячего водоснабжения;



падение обломков на нежилое здание, зафиксированы разрушения на первом этаже;



зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части.



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