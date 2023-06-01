Ночная атака на столицу: известно о трех погибших и многочисленных разрушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В результате ночной атаки на столицу уже известно о трех погибших и многочисленных разрушениях. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
Так, в Деснянском районе:
Погибло 3 человека, из них 2 детей в возрасте от 5 до 6 лет и от 12 до 13 лет. Еще 7 человек госпитализированы, и двум помощь оказана на месте.
Повреждения в районе:
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- жилой сектор дом - выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.
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- зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;
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- обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;
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- обломками поврежден участковый пункт полиции;
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- в результате падения обломков на детский сад, взрывной волной вынесло окна.
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В Днепровском районе:
Известно о 3 пострадавших, 2 из них госпитализированы.
Повреждения в районе:
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- в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.
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- падение обломков на административное здание;
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- есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;
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- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, на зеленых зонах.
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В Дарницком районе:
Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.
Повреждения в районе:
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- в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.
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- поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
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- падение обломков на нежилое здание, зафиксированы разрушения на первом этаже;
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- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части.
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