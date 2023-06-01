Сили ППО знищили всі цілі над Києвом - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сили ППО знищили всі цілі над Києвом. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили).
За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так у Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку, та на прилеглий багатоповерховий будинок. Внаслідок чого, попередньо, 3 людини загинуло, ще до 10 отримали поранення. Серед загиблих – двоє дітей.
В Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину. Є потерпілі. Усім надана медична допомога.
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