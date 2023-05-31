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Сумщина: окупанти здійснили 10 обстрілів прикордонних громад, є руйнування

Сумщина: окупанти здійснили 10 обстрілів прикордонних громад, є руйнування

Київ • УНН

 • 292255 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Окупанти протягом дня здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумщини, внаслідок чого є руйнування. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади", - йдеться в повідомленні.

Деталі

По території Краснопільської громади ворог здійснив артилерійські обстріли – пролунало 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

У результаті ще одного артобстрілу – було пошкоджено водонапірну башту.

По Великописарівській громаді було здійснено мінометні обстріли – зафіксовано 7 вибухів та артобстріли (САУ) – пролунало 4 вибухи.

У Есманській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 6 вибухів.

По Середино-Будській громаді було здійснено мінометний обстріл, пролунало 2 вибухи.

У Юнаківській громаді було зафіксовано мінометний обстріл – пролунало 3 вибухи.

Нагадаємо

У Генштабі повідомили, що протягом доби російські військові завдали два ракетних та 22 авіаційних ударів.

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