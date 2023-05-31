Сумщина: окупанти здійснили 10 обстрілів прикордонних громад, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Окупанти протягом дня здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумщини, внаслідок чого є руйнування. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
По території Краснопільської громади ворог здійснив артилерійські обстріли – пролунало 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.
У результаті ще одного артобстрілу – було пошкоджено водонапірну башту.
По Великописарівській громаді було здійснено мінометні обстріли – зафіксовано 7 вибухів та артобстріли (САУ) – пролунало 4 вибухи.
У Есманській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 6 вибухів.
По Середино-Будській громаді було здійснено мінометний обстріл, пролунало 2 вибухи.
У Юнаківській громаді було зафіксовано мінометний обстріл – пролунало 3 вибухи.
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