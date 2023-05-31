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Окупанти протягом доби завдали два ракетних та 22 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Окупанти протягом доби завдали два ракетних та 22 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Протягом доби російські військові завдали два ракетних та 22 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

«На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти готуються до завдання ракетного удару – Гуменюк

Також Генштаб повідомив про ситуацію на інших напрямках:

• На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Фотовиж, Гірки, Атинське Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

• На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

• На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

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