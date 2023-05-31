Оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и 22 авиационных удара по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В течение суток российские военные нанесли два ракетных и 22 авиационных удара, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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«В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.
«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено», - отмечается в сообщении.
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Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:
• На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огирцево, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка на Харьковщине.
• На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка.
• На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в том числе: Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.