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Оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и 22 авиационных удара по Украине - Генштаб

Оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и 22 авиационных удара по Украине - Генштаб

Киев • УНН

 • 348141 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В течение суток российские военные нанесли два ракетных и 22 авиационных удара, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

«В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено», - отмечается в сообщении.

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Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:

• На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огирцево, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка на Харьковщине.

• На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка.

• На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в том числе: Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

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