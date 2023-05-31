Окупанти готуються до завдання ракетного удару - Гуменюк

Гуменюк повідомила, що в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають три ракетоносії зс рф, зокрема два підводні.

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«Я нагадаю, що це теж ускладнення тактики роботи ППО, тому що виявити пуск підводного ракетоносія складніше. І це свідчить про те, що абсолютно вірогідно, що ворог готується до нанесення ракетного удару, зокрема, із залученням морських ракетоносіїв», — розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, чому це не відбувається одразу після попередження про небезпеку та загрозу.

«Це свідчить про те, що інформаційна війна серйозно працює і в інформаційному полі. Бо розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька», — сказала Гуменюк.

Доповнення

Представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомляв, що російські окупанти не зможуть часто повторювати “вистави” у вигляді масованих ракетних атак.