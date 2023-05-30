россияне не смогут часто делать массированные ракетные атаки: в ГУР объяснили, почему
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. российские оккупанты не смогут часто повторять “представления” в виде массированных ракетных атак, заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает УНН.
Детали
Он пояснил, что после провала ракетного блицкрига зимой и в начале весны, когда россияне тщетно пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и посеять панику среди общества, государство-агрессор изменило тактику.
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"Тактика ракетных ударов (россиян - ред.-) изменилась. В основном, она направлена на то, чтобы усложнить или сорвать планы украинских Сил безопасности и обороны по дальнейшему освобождению оккупированных территорий", - пояснил Юсов, добавив, что для террористической московии остается приоритетным поражение Киева.
Он отметил, что для россиян Киев, который сопротивляется – остается непокоренной целью для агрессора. Поэтому опасность остается.
В то же время Андрей Юсов акцентировал, что успешное освоение Воздушными силами ВСУ предоставленных западными партнерами средств ПВО фактически нивелирует очередное ракетное нашествие россиян.
"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет. Сколько обстрелов подряд - фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, Воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", - отметил Юсов.
По его словам, очередную волну ракетного террора агрессор использует для демонстративной пропаганды о якобы повреждении образцов западных вооружений.
"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени, это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут", - подытожил представитель ГУР МО Украины.
Дополнение
Во время ночной атаки российских войск на Киев уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed.