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росіяни не зможуть часто робити масовані ракетні атаки: у ГУР пояснили, чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. російські окупанти не зможуть часто повторювати “вистави” у вигляді масованих ракетних атак, заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Він пояснив, що після провалу ракетного бліцкригу взимку та на початку весни, коли росіяни марно намагались знищити енергетичну інфраструктуру України та посіяти паніку серед суспільства, держава-агресор змінила тактику.

Цитата

"Тактика ракетних ударів (росіян ред.-) змінилась. Здебільшого, вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій", ― пояснив Юсов, додавши, що для терористичної московії залишається пріоритетним ураження Києва.

Він наголосив, що для росіян Київ, який чинить опір – залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається.

Водночас Андрій Юсов акцентував, що успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.

"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль ― фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати", ― зазначив Юсов.

За його словами, чергову хвилю ракетного терору агресор використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою, це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", ― підсумував представник ГУР МО України.

Доповнення

Під час нічної атаки російських військ на Київ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.

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