Нічна атака рф на Київ: у небі над Україною знищено 29 з 31 "шахеда"

Цитата

"У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у Повітряних силах, "майже усі дрони уражені на підступах столиці та у небі Києва".

Доповнення

За 24 години ворог здійснив 3 напади на Київ. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно дрони. Ця крайня повітряна атака - 17-та від початку місяця. Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів.