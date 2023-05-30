Нічна атака рф на Київ: у небі над Україною знищено 29 з 31 "шахеда"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час нічної атаки російських військ на Київ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Як зазначили у Повітряних силах, "майже усі дрони уражені на підступах столиці та у небі Києва".
Доповнення
За 24 години ворог здійснив 3 напади на Київ. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно дрони. Ця крайня повітряна атака - 17-та від початку місяця. Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів.