Вночі над Києвом знищили понад 20 безпілотників - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час ворожої атаки БПЛА на Київ було знищено більш як 20 повітряних цілей, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 ворожих безпілотників.
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Уламки від збитих цілей падали у декількох районах столиці:
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- У Голосіївському - через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.
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- У Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.
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- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.
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- У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.
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- У Подільському - на нежитлову забудову.
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- У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.
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На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби, повідомляють у КМВА.