Ночью над Киевом уничтожили более 20 беспилотников - КГВА

Детали

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 вражеских беспилотников.

Дополнение

Обломки от сбитых целей падали в нескольких районах столицы:



В Голосеевском - из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы относительно людей под возможными завалами.



В Печерском районе обломками повреждены автомобили.



В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.



В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону.



В Подольском - на нежилую застройку.



В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.



На всех местах работают соответствующие экстренные службы, сообщают в КГВА.