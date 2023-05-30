Ночная атака рф на Киев: в небе над Украиной уничтожено 29 из 31 "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время ночной атаки российских войск на Киев уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В ночь на 30 мая 2023 года с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Всего с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 ударных БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Как отметили в Воздушных силах, "почти все дроны поражены на подступах столицы и в небе Киева".
Дополнение
За 24 часа враг совершил 3 нападения на Киев. Причем противник постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно дроны. Эта крайняя воздушная атака - 17-я с начала месяца. Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа.
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.