Оккупанты готовятся к нанесению ракетного удара - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские оккупанты вероятно, готовятся к нанесению ракетного удара, в частности, с привлечением морских ракетоносителей. Об этом сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ, передает корреспондент УНН.
Гуменюк сообщила, что в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся три ракетоносителя ВС РФ, в частности два подводных.
Цитата
«Я напомню, что это тоже усложнение тактики работы ПВО, потому что выявить пуск подводного ракетоносителя сложнее. И это свидетельствует о том, что абсолютно вероятно, что враг готовиться к нанесению ракетного удара, в частности, с привлечением морских ракетоносителей», — рассказала Гуменюк.
Она объяснила, почему это не происходит сразу после предупреждения об опасности и угрозе.
«Это свидетельствует о том, что информационная война серьезно работает и в информационном поле. Потому что понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО неожиданно», — сказала Гуменюк.
Дополнение
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщал, что российские оккупанты не смогут часто повторять “представления” в виде массированных ракетных атак.