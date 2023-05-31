Оккупанты готовятся к нанесению ракетного удара - Гуменюк

Гуменюк сообщила, что в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся три ракетоносителя ВС РФ, в частности два подводных.

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«Я напомню, что это тоже усложнение тактики работы ПВО, потому что выявить пуск подводного ракетоносителя сложнее. И это свидетельствует о том, что абсолютно вероятно, что враг готовиться к нанесению ракетного удара, в частности, с привлечением морских ракетоносителей», — рассказала Гуменюк.

Она объяснила, почему это не происходит сразу после предупреждения об опасности и угрозе.

«Это свидетельствует о том, что информационная война серьезно работает и в информационном поле. Потому что понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО неожиданно», — сказала Гуменюк.

Дополнение

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщал, что российские оккупанты не смогут часто повторять “представления” в виде массированных ракетных атак.