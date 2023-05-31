Сумщина: оккупанты совершили 10 обстрелов приграничных громад, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Оккупанты в течение дня совершили 10 обстрелов приграничных общин Сумщины, в результате чего есть разрушения. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 42 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская громады", - говорится в сообщении.
Детали
По территории Краснопольской громады враг совершил артиллерийские обстрелы – прозвучало 12 взрывов. В результате одного из обстрелов выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств.
В результате еще одного артобстрела – была повреждена водонапорная башня.
По Великописаревской громаде были осуществлены минометные обстрелы – зафиксировано 7 взрывов и артобстрелы (САУ) – прозвучало 4 взрыва.
В Эсманской громаде был минометный обстрел, зафиксировано 6 взрывов.
По Середино-Будской громаде был осуществлен минометный обстрел, прозвучало 2 взрыва.
В Юнаковской громаде был зафиксирован минометный обстрел – прозвучало 3 взрыва.
Напомним
В Генштабе сообщили, что в течение суток российские военные нанесли два ракетных и 22 авиационных удара.