Силы ПВО уничтожили все цели над Киевом - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Силы ПВО уничтожили все цели над Киевом. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и вновь убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов. Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы).
По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей противовоздушной обороны. К сожалению, от падения обломков есть жертвы и разрушения", - говорится в сообщении.
Детали
Так в Деснянском районе столицы обломки упали на поликлинику, и на прилегающий многоэтажный дом. В результате чего, предварительно, 3 человека погибли, еще до 10 получили ранения. Среди погибших – двое детей.
В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть. Есть пострадавшие. Всем оказана медицинская помощь.
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