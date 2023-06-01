Ночная ракетная атака рф на Киев: 12 раненых, трое погибших, среди них - ребенок

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"Сегодня ночью россия убила 11-летнюю девочку, ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения. Во время очередной атаки россии в столице повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили", - сообщили в полиции.

Полицейские вместе с другими экстренными службами продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения государства-террориста.

Дополнение

В результате ночной атаки на столицу уже известно о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.

Ранее сообщалось о 10 травмированных в Деснянском районе.