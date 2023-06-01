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Ночная ракетная атака рф на Киев: в полиции уточнили возраст погибшего ребенка

Киев • УНН

 • 500635 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Национальная полиция Украины уточнила возраст погибшего ребенка в Киеве во время вражеского ночного ракетного удара. Девочке было 9 лет, передает УНН.

Цитата

"Сегодня ночью россияне убили 9-летнюю девочку (информация уточнена), ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время очередной атаки россии в столице были повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

Кроме того, полицейские вместе с другими экстренными службами продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения государства-террориста.

Дополнение

Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев погибла 11-летняя девочка.

В результате ночной атаки на столицу уже известно о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.

Ранее сообщалось, о 10 травмированных в Деснянском районе.

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