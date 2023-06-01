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Закрытое укрытие в поликлинике в Киеве: открыто производство и проводятся следственные действия

Киев • УНН

 • 610597 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, со ссылкой на информацию Деснянской окружной прокуратуры Киева.

Цитата

"Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сообщила Максимец.

По ее словам, прямо сейчас в помещении поликлиники проводятся неотложные следственные действия.

"Допрашивают персонал медучреждения для установления должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание укрытия и его открытие во время объявления воздушной тревоги", - рассказала Максимец.

Дополнение

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему в поликлинике в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию. Решение о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня.

В комментарии "Суспільному" один из жителей Киева заявил, что "была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все".

Напомним

Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, среди них – ребенок.

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