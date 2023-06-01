Закрытое укрытие в поликлинике в Киеве: открыто производство и проводятся следственные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, со ссылкой на информацию Деснянской окружной прокуратуры Киева.
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"Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сообщила Максимец.
По ее словам, прямо сейчас в помещении поликлиники проводятся неотложные следственные действия.
"Допрашивают персонал медучреждения для установления должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание укрытия и его открытие во время объявления воздушной тревоги", - рассказала Максимец.
Дополнение
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему в поликлинике в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию. Решение о действиях ответственных лиц будут приняты сегодня.
В комментарии "Суспільному" один из жителей Киева заявил, что "была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все".
Напомним
Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, среди них – ребенок.