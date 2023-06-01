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Нічна атака рф на Київ: у поліклініці з'ясовують, чому не було доступу до укриття

Нічна атака рф на Київ: у поліклініці з'ясовують, чому не було доступу до укриття

Київ • УНН

 • 562068 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття. Рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці", - сказав Кличко.

Відповідальність за роботу укриття, з його слів, несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.

"Усі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - написав мер.

Доповнення

Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, серед них - дитина, 12 отримали поранення.

У коментарі "Суспільному" один з жителів Києва заявив, що "була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все".

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