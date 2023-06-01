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Ночная атака рф на Киев: в поликлинике выясняют, почему не было доступа к укрытию

Киев • УНН

 • 562067 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему в поликлинике в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию. Решение относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике", - сказал Кличко.

Ответственность за работу укрытия, с его слова, несет руководитель медучреждения и глава районного, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать.

"Все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", - написал мэр.

Дополнение

Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, среди них - ребенок, 12 получили ранения.

В комментарии "Суспільне" один из жителей Киева заявил, что "была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все".

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