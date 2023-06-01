В прокуратуре прокомментировали ход расследования смертельного инцидента с закрытым укрытием в Киеве и призвали "не назначать виновных"

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"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводится проверка обстоятельств, которые привели к трагедии. Пока ни одно лицо не задержано – но следователи приложат усилия для того, чтобы установить ответственных. В то же время для проведения об’объективного расследования, хочу обратиться, в частности, к представителям власти с просьбой не назначать виновных заранее, а дождаться результатов об’объективного расследования. Манипулятивные заявления не способствуют проведению расследования и только подстрекают общество", - заявила пресс-секретарь.

Дополнение

Относительно информации, которая появилась в СМИ о задержании в рамках расследования трагедии одного человека, то Максимец уточнила, что охранник медучреждения не задержан.

"Одно лицо (охранника медучреждения, который имеет визуальные признаки алкогольного опьянения) доставлено в полицию для выяснения обстоятельств. Его действиям будет дана правовая оценка, но сначала с’выясняем ответственность со стороны должностных лиц медучреждения", - отметила Максимец

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев ночью 1 первого июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице из-за закрытого укрытия.

При процессуальном руководстве Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районного, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.