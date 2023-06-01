Трагедия с погибшими возле укрытия в Киеве: глава КГВА заявил об "ответственности власти на всех уровнях", дал ряд поручений

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"Трагедия с погибшими во время ракетного обстрела - это ответственность власти на всех уровнях - от руководителя города до глав района. Поэтому, никто - ни я, ни один другой руководитель высшего или низшего звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий. Задача по подготовке, обустройству и проверке работы укрытий ставилась неоднократно. Почему она не была выполнена в данном случае - расследуется СБУ, прокуратура и национальная полиция", - отметил Попко.

Детали

Он напомнил, что "смерть ребенка и двух женщин произошла в результате падения обломков примерно в 3:00 в Деснянском районе Киева". "Все они находились как раз перед укрытием. Что стало причиной трагедии - закрытые двери входа в поликлинику, где расположено укрытие, или роковое стечение обстоятельств и люди просто не успели добежать до убежища - ответы на этот вопрос даст следствие. По итогам которого виновные должны быть наказаны", - подчеркнул глава КГВА.

"Я, как начальник Киевской городской военной администрации поручил, чтобы весь процесс расследования был максимально открытым для СМИ и общества, поэтому КГВА, национальная полиция, представители муниципальной охраны и другие силовые структуры оперативно и достоверно будут информировать СМИ о ходе следствия. Мы не вернем жизни погибшим, но мы можем сейчас сделать все необходимое, чтобы такие трагедии больше не повторялись", - указал Попко.

Поэтому, по его словам, по его поручению "главам районных государственных администраций" будут доведены указания:



обеспечить работу укрытий гражданской защиты всех типов в круглосуточном открытом режиме;



предупредить балансодержателей о личной ответственности за недопущение населения к укрытиям гражданской защиты;



провести проверки работы данных объектов с привлечением Главного управления Национальной полиции в Киеве, Главного управления ГСЧС в Киеве и КО «Муниципальная охрана»



Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие, указывал Кличко.