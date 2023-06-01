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Нічна атака рф на Київ: слідство встановлює, чи відчиненим було укриття

Нічна атака рф на Київ: слідство встановлює, чи відчиненим було укриття

Київ • УНН

 • 274707 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці. Порушені кримінальні справи. (...) Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей", - сказав Кличко.

У коментарі журналістам мер уточнив: "Проводять розслідування, чи було відкрито укриття, чи ні. По різній інформації, що люди знаходилися в укритті і їх з нього виводили. По іншій інформації, укриття було зачинено і люди не могли потрапити. У цьому випадку обов’язково ми швидко проведемо розслідування".

Деталі

Він зазначив, що уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття.

"Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина", - повідомив мер.

Він наголосив, що "у кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів". "Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці", - зауважив мер.

"Щодо Деснянського району - у школі поруч з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди", - додав Кличко.

"Усі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!" - підсумував він.

Нагадаємо

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці Деснянського району Києва. Там, як заявляють родичі постраждалих, люди не змогли потрапити в приміщення під час повітряної тривоги.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття.

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