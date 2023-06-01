Ночная атака рф на Киев: следствие устанавливает, открытым ли было укрытие

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Правоохранители проводят следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе столицы. Возбуждены уголовные дела. (...) Сейчас следствие устанавливает, открытым ли было укрытие. Были ли в нем люди. Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей", - сказал Кличко.

В комментарии журналистам мэр уточнил: "Проводят расследование, было ли открыто укрытие или нет. По разной информации, что люди находились в укрытии и их из него выводили. По другой информации, укрытие было закрыто и люди не могли попасть. В этом случае обязательно мы быстро проведем расследование".

Детали

Он отметил, что обломок ракеты упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги. И люди направлялись в укрытие.

"Возле поликлиники прошлой ночью погибли три человека, из них один ребенок", - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что "в каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов". "Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, которые нанесены на карту укрытий столицы", - отметил мэр.

"По Деснянскому району - в школе рядом с поликлиникой укрытие было открытым и в нем были люди", - добавил Кличко.

"Все главы районов получили поручение еще раз проверить все укрытия!" - подытожил он.

Напомним

Правоохранители открыли уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева. Там, как заявляют родственники пострадавших, люди не смогли попасть в помещение во время воздушной тревоги.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему в поликлинике в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию.

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