Правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине

Детали

Сегодня Украина и мир отмечают День защиты детей, отметил Шмыгаль. Ночью россияне в Киеве убили 9-летнюю девочку и еще двух взрослых, написал премьер-министр.

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"Большое горе. Искренние соболезнования родным и близким! Во время этой атаки имела место недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие. Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании Правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны для всех людей", - говорится в сообщении.

Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности. Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.

Дополнение

Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook, комментируя гибель людей в Киеве во время ночной атаки рф, заявила, что некоторые укрытия в Киеве закрывали, поскольку "были негласные указания от КГГА".

Начальник КГГА Сергей Попко, комментируя трагедию в Деснянском районе, заявил об "ответственности власти на всех уровнях”. Также дал ряд поручений, в частности, по круглосуточной работе укрытий в столице.

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

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