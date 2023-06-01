Правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет министров во время заседания принял решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве, относительно свободного доступа к ним в любое время суток во время воздушной тревоги. Об этом сообщил в Telegram Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
Сегодня Украина и мир отмечают День защиты детей, отметил Шмыгаль. Ночью россияне в Киеве убили 9-летнюю девочку и еще двух взрослых, написал премьер-министр.
Цитата
"Большое горе. Искренние соболезнования родным и близким! Во время этой атаки имела место недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие. Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании Правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны для всех людей", - говорится в сообщении.
Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности. Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились.
Дополнение
Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook, комментируя гибель людей в Киеве во время ночной атаки рф, заявила, что некоторые укрытия в Киеве закрывали, поскольку "были негласные указания от КГГА".
Начальник КГГА Сергей Попко, комментируя трагедию в Деснянском районе, заявил об "ответственности власти на всех уровнях”. Также дал ряд поручений, в частности, по круглосуточной работе укрытий в столице.
Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.
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