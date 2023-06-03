Киевляне за сутки прислали более тысячи онлайн-жалоб по укрытиям

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"За сутки, после запуска в Киеве Цифрового сервиса обратной связи о состоянии укрытий, от киевлян получено более тысячи жалоб. Из них: почти половина на то, что укрытия закрыты, четверть - что находятся в ненадлежащем состоянии, еще четверть - что поблизости нет укрытий", - написал Кличко.

Детали

По словам мэра, "Киев Цифровой" оперативно систематизирует информацию и передаст ее уже до конца этого дня в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям города, и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и надлежащему реагированию.

При этом Кличко сообщил, что решил сегодня лично проинспектировать некоторые укрытия. "Заехал сегодня без предупреждения осмотреть некоторые укрытия, на которые получили жалобы от киевлян. Картину зафиксировал, будем работать", - отметил он.

Он призвал киевлян оставлять сообщения о состоянии укрытий в "Киеве Цифровом". "Группы контроля будут оперативно реагировать и будем исправлять ситуацию. Если главы районов, которые за это ответственны, не могут организовать надлежащую работу - на что получили средства, - будет ездить мэр и будут отвлекаться другие городские службы, у которых и так немало работы в военное время, в условиях обстрелов и ликвидации их последствий", - сказал мэр.

Дополнение

После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 4800 бомбоубежищ. Закрытыми оказались 252, непригодными к использованию - 893.