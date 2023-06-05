В Киеве 37% укрытий в неудовлетворительном состоянии

Детали

Кличко опубликовал результаты проверки более 1600 укрытий комиссией, в которую входили ГСЧС, полиция, представители райгосадминистраций и службы города, во всех районах Киева по состоянию на утро 5 июня.

Так, по состоянию на 7:00 в Киеве обеспечен беспрепятственный доступ к 1477 укрытиям из 1 649.

Кроме того, из проверенных укрытий 63% (1005) находятся в удовлетворительном состоянии, 37% (590) в неудовлетворительном.

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"Напомню, что город в прошлом и этом году выделил районам всего 1,2 млрд грн на обустройство укрытий", - написал Кличко.

Он отметил, что проверка продолжается.

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, по главам районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений", - сообщил Кличко.

Сейчас худшие показатели проверки состояния укрытий в Подольском районе – 80% укрытий в неудовлетворительном состоянии.

Дополнение

3 июня сообщалось, что в приложение "Киев Цифровой" за сутки поступило более тысячи жалоб жителей столицы относительно укрытий, почти половина из-за закрытых бомбоубежищ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный.