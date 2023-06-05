В Киеве 37% укрытий в неудовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Киеве беспрепятственный доступ обеспечен к 90% укрытий. Сейчас 63% укрытий столицы находятся в удовлетворительном состоянии, а 37% - в неудовлетворительном. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Кличко опубликовал результаты проверки более 1600 укрытий комиссией, в которую входили ГСЧС, полиция, представители райгосадминистраций и службы города, во всех районах Киева по состоянию на утро 5 июня.
Так, по состоянию на 7:00 в Киеве обеспечен беспрепятственный доступ к 1477 укрытиям из 1 649.
Кроме того, из проверенных укрытий 63% (1005) находятся в удовлетворительном состоянии, 37% (590) в неудовлетворительном.
Цитата
"Напомню, что город в прошлом и этом году выделил районам всего 1,2 млрд грн на обустройство укрытий", - написал Кличко.
Он отметил, что проверка продолжается.
"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, по главам районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений", - сообщил Кличко.
Сейчас худшие показатели проверки состояния укрытий в Подольском районе – 80% укрытий в неудовлетворительном состоянии.
Дополнение
3 июня сообщалось, что в приложение "Киев Цифровой" за сутки поступило более тысячи жалоб жителей столицы относительно укрытий, почти половина из-за закрытых бомбоубежищ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточный.