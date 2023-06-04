Влада Києва продовжує перевірки доступності укриттів: сьогодні були у Голосіївському районі

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Уже другий день відбуваються перевірки укриттів у столиці. Сьогоднішню інспекцію здійснювали також Віталій Кличко та Олександр Камишін. Представників КМВА знову не було.

У Голосіївському районі основними проблеми з укриттями є те, що частина підвалів приватизовано або в оренді. Є й такі, які не облаштовані, або облаштовані, але вночі зачинені.

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Кличко наголосив, що відповідальні за облаштування і роботу укриттів їх балансоутримувачі та глави районів. Кошти на всі РДА були виділені.

Нагадаємо

Доступ до укриттів у Києві відтепер буде цілодобовий, заявив мер столиці Віталій Кличко, додавши, що до контролю за доступом буде долучена громадськість.