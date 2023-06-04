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Власти Киева продолжают проверки доступности укрытий: сегодня были в Голосеевском районе

Киев • УНН

 • 650862 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Голосеевском районе Киева мэр города Виталий Кличко и министр Александр Камышин проинспектировали укрытие. В составе комиссии почему-то не было представителей Киевской МВА, сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Киева.

Власти Киева продолжают проверки доступности укрытий: сегодня были в Голосеевском районе

Детали 

Уже второй день проходят проверки укрытий в столице. Сегодняшнюю инспекцию осуществляли также Виталий Кличко и Александр Камышин. Представителей КГВА снова не было.

В Голосеевском районе основными проблемы с укрытиями является то, что часть подвалов приватизированы или в аренде. Есть и такие, которые не обустроены, или обустроены, но ночью закрыты.

Дополнение 

Кличко отметил, что ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены. 

Напомним

Доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточным, заявил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что к контролю за доступом будет привлечена общественность.

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