Власти Киева продолжают проверки доступности укрытий: сегодня были в Голосеевском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Голосеевском районе Киева мэр города Виталий Кличко и министр Александр Камышин проинспектировали укрытие. В составе комиссии почему-то не было представителей Киевской МВА, сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Киева.
Детали
Уже второй день проходят проверки укрытий в столице. Сегодняшнюю инспекцию осуществляли также Виталий Кличко и Александр Камышин. Представителей КГВА снова не было.
В Голосеевском районе основными проблемы с укрытиями является то, что часть подвалов приватизированы или в аренде. Есть и такие, которые не обустроены, или обустроены, но ночью закрыты.
Дополнение
Кличко отметил, что ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены.
Напомним
Доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточным, заявил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что к контролю за доступом будет привлечена общественность.