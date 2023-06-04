Власти Киева продолжают проверки доступности укрытий: сегодня были в Голосеевском районе

Детали

Уже второй день проходят проверки укрытий в столице. Сегодняшнюю инспекцию осуществляли также Виталий Кличко и Александр Камышин. Представителей КГВА снова не было.

В Голосеевском районе основными проблемы с укрытиями является то, что часть подвалов приватизированы или в аренде. Есть и такие, которые не обустроены, или обустроены, но ночью закрыты.

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Кличко отметил, что ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены.

Напомним

Доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточным, заявил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что к контролю за доступом будет привлечена общественность.