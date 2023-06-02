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Власти Киева приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям: Кличко сделал заявление

Власти Киева приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям: Кличко сделал заявление

Киев • УНН

 • 786410 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Доступ к укрытиям в Киеве отныне будет круглосуточным, заявил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что к контролю за доступом будет привлечена общественность. Мэр также сделал ряд заявлений относительно инцидента, когда люди не смогли попасть в бомбоубежище и три человека погибли на улице, передает УНН.

Детали

“Инициировал сегодня заседание столичной постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступа к укрытиям в Киеве. К участию в заседании комиссии были приглашены представители Департаментов КГГА, ГСЧС города, правоохранительных органов, руководители депутатских фракций Киевсовета”, – написал Кличко.

Он отметил, что в прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году - более 900 миллионов. В общем - 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета выделили районам на обустройство укрытий.

Кличко отмечает, что этими средствами распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов. Мэр добавил, что на сегодня выполнение и использование средств - крайне неудовлетворительное. В конце июня власти подведут итоги использования средств на обустройство укрытий.

“И обращения к Президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других глав районов. Это не оправдание ни для кого абсолютно. Понятно, что ответственность - общая. Всех служб и моя, как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает Президент, по представлению правительства. Мэр столицы не может не то что уволить главу района, а даже вынести ему выговор! И маленькая справка: из 10 глав районов 9 у нас — представители от “Слуги Народа”. Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом Президента. Это — если о совместной и справедливой ответственности. И сегодня я подчеркиваю главам районов, что саботажа терпеть не буду! Районы столицы — это не отдельные княжества, где можно ходить в белых перчатках и пренебрегать выполнением своих обязанностей. Вы - представители власти столицы!” — заявил глава города.

Цитата

"Принятое решение о круглосуточном доступе к укрытиям - обязательное к исполнению всем учреждениям и заведениям. Обязательное для контроля всеми ответственными службами", - сказал Кличко.

Также, по его словам, к контролю за доступом будет привлечена общественность. В частности, все неравнодушные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Для этого необходимо обращаться в Департамент муниципальной безопасности.

Также Киевсовет, на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится в парламент. Об установлении ответственности, в том числе частных владельцев помещений укрытий, - за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

“Хочу обратиться к жителям столицы. Враг сейчас обстреливает столицу баллистическими ракетами. Когда тревога может прозвучать за считанные минуты. Если вы понимаете, что так быстро не дойдете до укрытия, придерживайтесь правила двух стен в доме. Городские власти усиливают контроль за работой укрытий, да, вопросы есть. И будем работать. Также мы продолжаем заботиться о жизнеобеспечении столицы. Поддерживать город в надлежащем состоянии. И даже в условиях военного положения, делать столицу красивым и комфортным городом”, - подытожил Кличко.

Напомним

В ночь на 1 июня, во время ракетной атаки на Киев, в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Правоохранители проводят следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие. Кроме того, один из охранников заведения был отправлен на прохождение освидетельствования на наличие алкоголя в крови. Четырех человек задержали.

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