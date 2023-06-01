Охоронець столичного медзакладу, де не змогли потрапити в укриття, добровільно погодився на освідування на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Охоронця медичного закладу у Деснянському районі столиці, в укриття у якому цієї ночі не змогли потрапити громадяни, що призвело до загибелі людей в результаті падіння уламків ворожої ракети, повезли на освідуваня. Його перевірятимуть на наявність алкоголю в організмі. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
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В охоронця, якого раніше доставили до райвідділу поліції, виявили візуальні ознаки алкогольного сп’яніння.
Як повідомила Максимець, чоловікові було запропоновано пройти освідування у медичному закладі, на яке він погодився добровільно.
Нагадаємо
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.
Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.
Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття, вказував Кличко.