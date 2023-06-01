Охранник столичного медучреждения, где не смогли попасть в укрытие, добровольно согласился на освидетельствование на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Охранника медицинского учреждения в Деснянском районе столицы, в укрытие в котором этой ночью не смогли попасть граждане, что привело к гибели людей в результате падения обломков вражеской ракеты, повезли на освидетельствование. Его будут проверять на наличие алкоголя в организме. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Детали
У охранника, которого ранее доставили в райотдел полиции, обнаружили визуальные признаки алкогольного опьянения.
Как сообщила Максимец, мужчине было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении, на которое он согласился добровольно.
Напомним
Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.
Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.
В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.
Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие, указывал Кличко.