Влада Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів: Кличко зробив заяву

Деталі

“Ініціював сьогодні засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києві. До участі в засіданні комісії були запрошені представники Департаментів КМДА, ДСНС міста, правоохоронних органів, керівники депутатських фракцій Київради”, – написав Кличко.

Він наголосив, що минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року - більш як 900 мільйонів. Загалом — 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів.

Кличко зазначає, що цими коштами розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів. Мер додав, що на сьогодні виконання і використання коштів - вкрай незадовільне. У кінці червня влада підіб’є підсумки використання коштів на облаштування укриттів.

“І звернення до Президента на відсторонення чи звільнення можуть бути і на інших глав районів. Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність - спільна. Всіх служб і моя, як мера міста. Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає Президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану! І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас — представники від “Слуги Народу”. Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом Президента. Це — якщо про спільну і справедливу відповідальність. І сьогодні я наголошую главам районів, що саботажу терпіти не буду! Райони столиці — це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків. Ви - представники влади столиці!” — заявив голова міста.

Цитата

"Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів - обовʼязкове до виконання всім установам і закладам. Обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами", - сказав Кличко.

Також, з його слів, до контролю за доступом буде долучена громадськість. Зокрема, всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Для цього необхідно звертатися до Департаменту муніципальної безпеки.

Також Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту. Щодо встановлення відповідальності, у тому числі приватних власників приміщень укриттів, - за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

“Хочу звернутися до мешканців столиці. Ворог зараз обстрілює столицю балістичними ракетами. Коли тривога може пролунати за лічені хвилини. Якщо ви розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила двох стін у помешканні. Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є. І будемо працювати. Також ми продовжуємо дбати про життєзабезпечення столиці. Підтримувати місто в належному стані. І навіть в умовах воєнного стану, робити столицю гарним і комфортним містом”, - підсумував Кличко.

Нагадаємо

У ніч на 1 червня, під час ракетної атаки на Київ в Деснянському районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Крім того, один з охоронців закладу був відправлений на проходження освідування на наявність алкоголю в крові. Чотирьох людей затримали.