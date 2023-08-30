В Киеве доступ к укрытиям в учебных заведениях будет круглосуточным - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. У жителей столицы будет круглосуточный доступ к обустроенным укрытиям в учебных заведениях. Решение принял Совет обороны Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Цитата
«Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева», - написал Кличко в Telegram.
Также отметил, что главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева должны обеспечить беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты.
Напомним
В столице обновили карту укрытий. Она доступна как в веб-версии так и в приложении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все новые жилые и общественные здания должны будут иметь укрытия: утверждены новые строительные нормы