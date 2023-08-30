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В Киеве доступ к укрытиям в учебных заведениях будет круглосуточным - Кличко

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. У жителей столицы будет круглосуточный доступ к обустроенным укрытиям в учебных заведениях. Решение принял Совет обороны Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата

«Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева», - написал Кличко в Telegram.

Также отметил, что главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева должны обеспечить беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты.

Напомним

В столице обновили карту укрытий. Она доступна как в веб-версии так и в приложении. 

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