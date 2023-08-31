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В КГВА призвали людей не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть другие

В КГВА призвали людей не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть другие

Киев • УНН

 • 581580 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Начальник КГВА Сергей Попко призвал киевлян и гостей города с 1 сентября не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

Цитата

«1 сентября стартует новый учебный год. Тысячи детей пойдут в садики и школы. Подавляющее большинство школьников будут учиться на очной форме. Дистанционно – только несколько школ Киева, где сейчас нет собственного укрытия и ни одного альтернативного рядом. Если укрытие образовательного учреждения не может одновременно вместить всех учеников – обучение должно быть организовано в несколько смен. Сооружения гражданской защиты школ и садиков будут доступны для всех людей и круглосуточно», - отметил Попко.

Но по его словам, представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам "исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия". Чтобы в первую очередь разместить детей.

«Поэтому прошу киевлян и гостей города отнестись с пониманием, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант. Конечно, если второго варианта нет – ваша безопасность в приоритете. Все, без исключений, при объявлении воздушной тревоги должны быть в безопасном месте», - призвал Попко.

Дополнение

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что у жителей столицы будет круглосуточный доступ к обустроенным укрытиям в учебных заведениях.

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