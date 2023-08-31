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В этом году в Минобразования ожидают около 340 тысяч первоклассников - Витренко

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине в этом году ожидается, что в учебные заведения пойдут около 340 тысяч первоклассников. Учебные заведения будут работать по трем формам обучения - дистанционной, смешанной и очной, рассказал в эфире национального телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, передает УНН.

Цитата

"В этом году мы ожидаем примерно 340 (тысяч, - ред.) первоклашек, которые будут посещать первый класс. В прошлом году их было 325 тысяч. Но хочу сказать, что учитывая такую высокую мобильность украинцев, которая сейчас происходит, с целью расчета образовательной субвенции на следующий год мы дали время до 1 октября для того, чтобы местные управления образования полностью выписали контингент, и поэтому точную цифру до одного человека мы будем знать после 1 октября", - проинформировал Витренко.

Детали 

Замминистра рассказал, что обучение в онлайн-формате будет проходить в тех регионах, где ситуация с безопасностью не позволяет очного, в смешанном, - где не хватает укрытий в школах или они недостаточно обустроены. Очный режим обучения будет проходить в тех учебных заведениях, где позволяет ситуация с безопасностью и там, где местные власти обустроили укрытия в соответствии с требованиями ГСЧС.

Кроме этого, он отметил, что ученики, которые будут ходить в школы, будут учиться в две смены, чтобы социализировать первоклассников.

"Мы стараемся организовать (обучение, - ред.) таким образом обучение, чтобы социализировать в первую очередь первоклашек, то есть детей первых классов, которые нуждаются в этой социализации и постоянного пребывания в обществе. Эффективность мы будем оценивать уже по результатам этого учебного года и по определенным исследованиям по качеству обучения, которые мы планируем и постоянно делаем", - подчеркнул Витренко.

Он добавил: "Вы должны понимать, что простых решений во время войны не бывает, количество укрытий ограничено, и поэтому будем вводить сменность обучения. Или это будет первая, вторая смена в течение одного дня, или неделя через неделю. Это зависит от учебных заведений и того, какие решения примут педагогические коллективы".

Напомним

Начальник КГВА Сергей Попко призвал киевлян и гостей города с 1 сентября не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант.

Украинские Национальные Новости

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