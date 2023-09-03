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Что положить в рюкзак школьника для пребывания в укрытии: советы от Минреинтеинтеграции

Киев • УНН

 • 411300 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции ВОТ напомнило украинским родителям, что нужно положить в рюкзак школьникам для их комфортного пребывания в укрытии. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу ведомства в Telegram.

Цитата

"Новый учебный год будет проходить при повышенных мерах безопасности. В ряде учебных заведений уже готовы укрытия, в которых дети и учителя смогут укрыться в случае объявления воздушной тревоги. На этот случай родителям школьников стоит подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги брать с собой в укрытие", - говорится в сообщении.

Детали

Министерство отметило, что в такой рюкзак ученика следует положить:

  • питательные батончики, снеки длительного хранения;
  • бутылку питьевой воды;
  • влажные салфетки;
  • теплое легкое одеяло;
  • записку, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, номера телефонов, адреса);
  • дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком;
  • медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как именно нужно давать препарат);
  • несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта: книжка, раскраска или любимая игрушка.

В ведомстве отметили, что не стоит перегружать рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

Напомним

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко 31 августа сообщил, что в Украине в этом году ожидается, что в учебные заведения пойдут около 340 тысяч первоклассников. Учебные заведения будут работать по трем формам обучения - дистанционной, смешанной и очной.

Украинские Национальные Новости

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