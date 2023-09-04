Вдруге з початку навчального року: у Києві повідомили про "замінування" усіх шкіл та коледжів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція сьогодні отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл та коледжів у Києві, повідомили у понеділок в КМВА, пише УНН.
Цитата
"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", - ідеться у повідомленні КМВА у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.
Доповнення
1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася, вказали у КМВА.