Вдруге з початку навчального року: у Києві повідомили про "замінування" усіх шкіл та коледжів

Цитата

"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", - ідеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

Доповнення

1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася, вказали у КМВА.